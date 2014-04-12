Ярош обвиняет МВД и власть в бездействии и призывает "Правый сектор" к мобилизации

Глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о том, что сейчас на Востоке Украины происходит повторение крымского сценария, сообщает ТСН.ua.

"Инспирированные Москвой группы преступников захватывают здания силовых структур, заставляют их руководителей писать заявления об увольнении, берут в заложники милиционеров", - сказал Ярош. Он убежден, что это происходит из-за "полной бездеятельности центральной власти и МВД".

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Из-за событий на востоке Украины, который хочет захватить Кремль, Ярош приказал всем структурам "Правого сектора" провести полную мобилизацию и подготовиться к решительным действиям по защите суверенитета и территориальной целостности страны. Кандидат в Президенты Украины призывает силовиков не препятствовать действиям "Правого сектора", а, наоборот, помогать им наводить порядок на украинских землях.