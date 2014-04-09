СМИ: Ярош ездит на бронированной машине мертвого рэкетира

К автопарку Януковича машина отношения не имеет, говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

В распоряжении "Правого Сектора" действительно была одна из машин президента-беглеца, но ее давно уже отдали МВД.

"Я на ней не ездил ни разу. Ездили группы нашего быстрого реагирования на вызовы, когда под маркой "Правого сектора" делались какие-то неприятные дела. Практически мы взяли ее под охрану. Никакой другой транспортной единицы из того автопарка мы не брали", - рассказал Ярош.

Читайте такжеЯрош признался, почему задекларировал лишь 803 гривни годового доходаЧитайте такжеТСН из собственных источников в ГАИ стало известно, что автомобиль, на котором передвигается Ярош, принадлежит Семену Яхимовичу, 1947-го года рождения. По адресу, указанному в регистрационных данных, выяснилось, что владельца машины не просто нет, но и уже никогда не будет.

Домоуправитель многоэтажки на Печерске показал копию свидетельства о смерти Яхимовича. Документ датирован 2007-м годом. Сам Яхимович имел отношение к банде братьев Савлохових, известных в 1990-е рэкетиров.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала Яроша кандидатом на пост президента УкраиныЧитайте такжеВ "Правом Секторе" говорят, что таких подробностей не знают. Старое бронированное авто, нынешняя стоимость которого достигает $50 тысяч, арендует завхоз организации. У кого и за сколько - руководству он не сообщил. Говорят, искали в первую очередь безопасное авто, которое бы не стоило безумных денег. Поэтому и остановились на таком варианте, не слишком вдаваясь в подробности.

Юрист Олег Борийчук говорит: если даже Ярош говорит правду, он все равно нарушает закон.

"Лицо, которое знает о смерти физического лица доверителя и продолжает пользоваться автомобилем на основании доверенности, выданной умершим лицом, пользуется этим автомобилем неправомерно", - считает юрист.

ГАИ же комментировать ситуацию отказывается.