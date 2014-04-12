Сепаратисты из Крыма заговорили об "Украинской Федерации" и уже "присоединили" ее к Белоруссии и РФ
20:48, 12 апреля 2014Политика
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Сепаратист Темиргалиев написал на своей странице в социальной сети, какой он видет судьбу юга и востока Украины.
Темиргалиев заявил о начале "освобождения" юго-востока Украины / 15minut.org
Первый вице-премьер Совета министров самопровозглашенной Республики Крым Рустам Темиргалиев заявил, что началось освобождение юго-восточной Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Друзья, началось освобождение Юго-Восточной Украины! Надеюсь, что очень скоро Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области образуют 20-миллионную Украинскую Федерацию, которая войдет в Союзное государство Беларуссии и России!", - подчеркнул Темиргалиев.
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