Сепаратисты из Крыма заговорили об "Украинской Федерации" и уже "присоединили" ее к Белоруссии и РФ

Первый вице-премьер Совета министров самопровозглашенной Республики Крым Рустам Темиргалиев заявил, что началось освобождение юго-восточной Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Друзья, началось освобождение Юго-Восточной Украины! Надеюсь, что очень скоро Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области образуют 20-миллионную Украинскую Федерацию, которая войдет в Союзное государство Беларуссии и России!", - подчеркнул Темиргалиев.