Сепаратисты из Крыма заговорили об "Украинской Федерации" и уже "присоединили" ее к Белоруссии и РФ

20:48, 12 апреля 2014
Политика
11 0

Сепаратист Темиргалиев написал на своей странице в социальной сети, какой он видет судьбу юга и востока Украины.

15minut.org

Первый вице-премьер Совета министров самопровозглашенной Республики Крым Рустам Темиргалиев заявил, что началось освобождение юго-восточной Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

Читайте такжеСБУ объявила крымского вице-премьера Темиргалиева в розыск

"Друзья, началось освобождение Юго-Восточной Украины! Надеюсь, что очень скоро Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области образуют 20-миллионную Украинскую Федерацию, которая войдет в Союзное государство Беларуссии и России!", - подчеркнул Темиргалиев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter