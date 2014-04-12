Россия готова заплатить Украине за признание аннексии Крыма

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам встречи с министром финансов Германии Вольфганг Шойбле в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

"Конституционная реформа, легитимные выборы президента и формирования правительства, с которым можно было бы договариваться, легитимизация ситуации вокруг Крыма и урегулирования вопросов напряженности в восточных территориях Украины.

Читайте такжеРусская версия Google обозначила Крым как часть России

Урегулирование мирным путем, без дискриминации русского населения, на основании законов Украины, без жертв и кровопролития. Такого рода четыре позиции мы ставим в качестве условий того, когда Россия сможет предложить шаги по дополнительной финансовой помощи как в бюджетных, так и в газовых вопросах", - сказал Силуанов.

По его словам, аналогичные условия были высказаны и во время встречи с главой Минфина США Джейкобом Лью.

"Прямой связи нет, но мы не можем на это не ориентироваться", - добавил министр.