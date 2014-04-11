Языковой законопроект отправят на одобрение в Венецианскую комиссию - Кошулинский

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский отметил, что законопроект о порядке применения языков в Украине будет направлен на экспертизу Венецианской комиссии и ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кошулинский сказал, представляя в парламенте отчет Временной специальной комиссии по вопросам подготовки проекта закона о развитии и применении языков в Украине, председателем которой он является.

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Кошулинский напомнил, что комиссия была создана 4 марта, и она провела 5 заседаний, однако три из них состоялись без необходимого для принятия решений количества членов ВСК.

Он также отметил, что комиссией была сформирована группа экспертов из разных областей Украины, а также было принято решение о том, что будущий законопроект будет иметь название “о порядке применения языков в Украине”.

Кошулинский также отметил, что члены ВСК приняли решение при разработке будущего законопроекта взять за основу проект закона «О порядке применения языков в Украине», разработанный группой специалистов под руководством экс-президента Украины Леонида Кравчука.

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Кошулинский заметил, что было принято решение о направлении этого документа международным экспертным средам, в частности, Венецианской комиссии, ОБСЕ, Совету Европы и представителям всех национальных меньшинств — для получения их оценки, советов и для дальнейшего совершенствования этого законопроекта.

В свою очередь, председатель ВР Александр Турчинов выразил надежду, что разработанный в дальнейшем законопроект будет поддержан не только в Украине, но и за пределами государства как обеспечивающий права национальных меньшинств и всех граждан Украины.