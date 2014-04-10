Путин хочет видеть присоединение Крыма в учебниках истории

Один из активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Виктор Оганесян из Севастополя на встрече актива движения с президентом поднял тему освещения истории в учебниках, сообщает РИА Новости.

Представитель ОНФ отметил, что в украинских учебниках истории период Великой Отечественной войны "освещался спорно, о полуострове почти не упоминалось, а ряд фактов искажался". В связи с этим он обратился к Путину с просьбой, чтобы при составлении единого учебника истории России специалисты не забыли описать присоединение Крыма и Севастополя к РФ, их роль в отечественной истории на всех ее этапах, а также подвиг города-героя в Великой Отечественной войне.

Читайте такжеУкраина никогда не признает аннексию Крыма Россией - Яценюк"Я уверен, что так оно и будет, и наши историки не забудут про Крым и Севастополь, в частности. Это то, на чем мы можем и должны воспитывать наших молодых людей Думаю, что в сердце очень многих россиян Севастополь - это один из ярких образов Победы... Уверен, что это будет использовано в наших учебниках", - ответил Путин.