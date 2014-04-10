Из Крыма вывели уже более 2,7 тысяч военных с семьями

По состоянию на сегодня, 10 апреля, на материковую часть Украины с временно оккупированной территории АР Крым прибыло 2716 человек. Из них 923 офицера, 103 курсанта, 1374 сержантов и солдат военной службы по контракту, 9 работников ВС Украины и 307 членов их семей, из которых 74 ребенка.

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Об этом сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, из этого количества больше всего представителей Военно-Морских Сил ВС Украины и членов их семей (1822 человека). 682 человека – представители Воздушных Сил ВС Украины и члены их семей, остальные – из частей непосредственного подчинения Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

В течение прошлых суток на материковую часть Украины прибыли 223 человека, из них 180 – военнослужащие, 43 – члены семей, в том числе 8 детей.

Как напомнили в Минобороны, с целью организации встречи и сбора военнослужащих и членов их семей, направления в сборные пункты с последующим их размещением работают три сборно-пересылочных пункта оборудованы палатками, средствами для приготовления еды и отдыха.

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В Киеве с 24 марта развернут и функционирует сборный пункт. С 31 марта развернуты и функционируют сборные пункты в городе Винница, в городах Одесса и Очаков. Со 2 апреля развернут сборный пункт в городе Николаев.

С прибывшими из Крыма военнослужащими постоянно работают представители кадровых органов.