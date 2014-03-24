В законопроект об оккупированных территориях внесено уже около 200 поправок
В проект закона «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины» внесено уже около 200 поправок при подготовке его ко второму чтению.
Об этом заявил народный депутат от «УДАРа», председатель Комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
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Пацкан напомнил, что проект закона «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины» был принят на прошлой неделе в первом чтении.
Он сообщил, что сегодня состоялось заседание комитета с участием представителей общественности, органов исполнительной власти, беженцев из Крыма. «Было принято решение создать рабочую группу с участием депутатов, общественности и представителей министерства при Комитете, которая займется подготовкой законопроекта ко второму чтению», - сказал народный депутат. Пацкан объяснил это тем, что после принятия законопроекта в первом чтении представители общественности высказали свои замечания к нему, поскольку проект документа многие вещи не учитывает. «В частности, не урегулирован вопрос об избирательном законодательстве, о выплате заработных плат, о сохранении гражданства Украины и о полномочиях Министерства обороны. На сегодняшний день внесено уже около 200 поправок», - сказал народный депутат.
Кроме того, добавил он, закон должен предусматривать механизмы перевода Вооруженных сил Украины, органов государственной власти и государственных органов с временно оккупированной территории, а также механизмы возвращения имущества.
Пацкан отметил, что до пятницы рабочая группа должна отработать все предложения и подать законопроект на рассмотрение в сессионный зал.
Как сообщалось, ВР 20 марта приняла в первом чтении законопроект, который признает Крым и Севастополь временно оккупированными территориями.
Предусматривается, что временно оккупированная территория является неотъемлемой частью территории Украины и на нее распространяется украинское законодательство, однако ответственность за нарушение прав человека на ней возлагается на РФ.