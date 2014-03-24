В законопроект об оккупированных территориях внесено уже около 200 поправок

Об этом заявил народный депутат от «УДАРа», председатель Комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Читайте такжеВ Кабмине обещают максимальную помощь украинцам в Крыму, сохранившим гражданство

Пацкан напомнил, что проект закона «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины» был принят на прошлой неделе в первом чтении.

Он сообщил, что сегодня состоялось заседание комитета с участием представителей общественности, органов исполнительной власти, беженцев из Крыма. «Было принято решение создать рабочую группу с участием депутатов, общественности и представителей министерства при Комитете, которая займется подготовкой законопроекта ко второму чтению», - сказал народный депутат. Пацкан объяснил это тем, что после принятия законопроекта в первом чтении представители общественности высказали свои замечания к нему, поскольку проект документа многие вещи не учитывает. «В частности, не урегулирован вопрос об избирательном законодательстве, о выплате заработных плат, о сохранении гражданства Украины и о полномочиях Министерства обороны. На сегодняшний день внесено уже около 200 поправок», - сказал народный депутат.

Кроме того, добавил он, закон должен предусматривать механизмы перевода Вооруженных сил Украины, органов государственной власти и государственных органов с временно оккупированной территории, а также механизмы возвращения имущества.

Пацкан отметил, что до пятницы рабочая группа должна отработать все предложения и подать законопроект на рассмотрение в сессионный зал.

Как сообщалось, ВР 20 марта приняла в первом чтении законопроект, который признает Крым и Севастополь временно оккупированными территориями.

Предусматривается, что временно оккупированная территория является неотъемлемой частью территории Украины и на нее распространяется украинское законодательство, однако ответственность за нарушение прав человека на ней возлагается на РФ.