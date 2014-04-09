Выборы может сорвать только война или чрезвычайное положение - глава Комитета избирателей

Об этом сегодня в Днепропетровске заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Остальные трудности, в частности, захват админзданий, протесты и митинги, на сам процесс избирательной кампании влияют мало. Разве что будет блокироваться работа ЦИК. Есть информация, что в сам день выборов будут проблемы с голосованием на определенных участках. Безопасность проведения выборов сегодня как никогда актуальна», - сказал руководитель КИУ.

Он также добавил, что 23 кандидата на должность президента Украины - «слишком много для нынешних выборов».

Читайте такжеЧерненко: Внеочередные выборы в Раду положительно повлияют на жителей востока Украины«В 2010 году было 18 кандидатов, в 2004-м - 24. На этот раз их должно быть меньше, потому что мы прекрасно понимаем, что бороться за кресло президента или хотя бы за выход во второй тур будут максимум 4-5 кандидатов», - сказал Черненко.

По его мнению, остальные кандидаты - технические, и цели у них разные: кто-то рассматривает участие в выборах как раскрутку собственного политического проекта для будущих парламентских выборов, другие - идут, чтобы получить квоты в избирательных комиссиях и отдать их более рейтинговым кандидатам и т.д.

Председатель Комитета избирателей Украины сказал, что пока нет серьезных опасений за проведение честных и демократических выборов в Украине.