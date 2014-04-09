Русскому языку не будет присвоен статус государственного - Мирошниченко

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"Мы должны быть откровенными. Дело в том, что я лично не возражал бы против государственного и русского, и английского, в частности... Но русскому языку не будет предоставлен статус государственного. Почему? Потому что это 10-я статья Конституции, первый раздел, и для того, чтобы внести изменения в первый раздел Конституции, мы должны на первом голосовании уже иметь конституционное большинство - 300 голосов, на втором тоже иметь конституционное большинство, и провести референдум по всей стране, который подтвердит изменения в этот первый раздел. Скажите: это реально? Наверное, нет. Потому что не имеет этот вопрос консенсуса. Зачем мы сейчас будем людям говорить неправду?", - объяснил Мирошниченко.

По его словам, в Украине есть большая русскоязычная община, которая бы хотела обращаться в суд, общаться с государственными институтами власти на том языке, который она знает. "Но для этого достаточно статуса официального. По сути, то, что сегодня в Украине уже существует", - подчеркнул Мирошниченко.

Он заметил, что в Украине нужно стимулировать развитие украинского языка "не через колено", а, в частности, выпуская украинские книги, делая дубляж фильмов на украинском языке с тем, чтобы украинский язык естественном путем "заходил в русскоязычные регионы".