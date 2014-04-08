Мирошниченко и Левочкина вышли из фракции ПР, Грушевский - вошел
10:27, 08 апреля 2014Политика
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Народные депутаты Украины Юрий Мирошниченко и Юлия Левочкина вышли из фракции Партии регионов.
Юрий Мирошниченко вышел из фракции Партии регионов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
Он также сообщил, что народный депутат Виталий Грушевский вошел в состав фракции Партии регионов.
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