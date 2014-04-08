Мирошниченко и Левочкина вышли из фракции ПР, Грушевский - вошел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Он также сообщил, что народный депутат Виталий Грушевский вошел в состав фракции Партии регионов.

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