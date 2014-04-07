Тимошенко не хочет выборов с открытыми списками, как в ЕС

Об этом Тимошенко сказала на пресс-конференции в Донецке, критикуя мажоритарные выборы за подкуп избирателей.

"Модели избирательных кампаний по открытым спискам допускают похожую модель агитации (как в мажоритарке). Индивидуально человек идет на округ собирать голоса. Это та же самая мажоритарная система, только в профиль", - цитирует Тимошенко "Украинская Правда".

"Нам ни в коем случае нельзя вернуться к мажоритарной системе", - добавила Тимошенко.

По мнению Тимошенко, "в политике работают коррупционные деньги".

"Нам нужна система выборов, которая минимизирует подкуп избирателей", - добавила она.

Поэтому, по мнению Тимошенко, выборы должны проходить по закрытым спискам, но предварительно их "надо открывать для анализа гражданским обществом" и удалять кандидатов, которые вызывают критику.

Читайте такжеУкраинцы сказали, что для них наиболее важно в кандидате на выборах - опрос

Как известно, система выборов по открытым спискам содержится в проекте Избирательного кодекса, подготовленного совместно с европейскими экспертами при поддержке ОБСЕ.

В системе выборов по открытым спискам избиратели сами определяют очередность кандидатов от партий в списке. В системе выборов по закрытым спискам очередность кандидатов определяет лидер партии и его окружение, что вызывает критику из-за кулуарного принципа распределения мест.

Выступление Тимошенко прокомментировал известный украинский журналист Сергей Лещенко, напомнив об опасностях, которые несут выборы с закрытыми списками.

"Если коротко: она против выборов по открытым спискам. Другими словами, она не хочет, чтобы избиратели сами определяли, кто будет депутатами от ее партии. Тимошенко хочет самостоятельно делить места в списке. Если кто забыл, в прошлый раз этот опыт закончился приходом в политику по спискам "Батькивщины" Портнова, Лозинского и Шепелева", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.