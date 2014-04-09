СБУ задержала российскую шпионку (фото)

Сотрудники СБУ задержали гражданку Российской Федерации, которая выполняла задания спецслужб для дестабилизации ситуации в южных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанная женщина - Мария Коледа, 1991 г.р., прибыла в Херсон 4 апреля. По ее словам, это уже девятое ее путешествие в Украину. На протяжении 5-6 апреля женщина провела ряд встреч с лидерами и активистами пророссийских движений в Херсоне, а также посетила отдельные районные центры области для мониторинга ситуации на местах.

7 апреля она принимала непосредственное участие в столкновениях под Николаевской ОГА, во время которых применяла огнестрельное оружие, в результате чего, по ее словам, ранила три человека. После этих событий она, скрываясь, вернулась в Херсонскую область.

Читайте такжеСБУ задержала диверсанта, который вместе с вооруженной группой хотел захватить Каховскую ГЭС

Оперативниками установлено, что 8 апреля Коледа доложила своему куратору в РФ о наличии у «активистов» самодельных взрывных устройств в «неограниченном количестве» и достигнутой договоренности о получении ими стрелкового оружия. Она также отчитывалась о подготовке двух диверсионных групп (7 человек из г. Херсон и 6 человек из г. Новая Каховка) для направления в г. Донецк для участия в массовых беспорядках.

Коледа получила также указание выяснить состояние вооружения сотрудников ГПСУ на границе АРК с материковой частью Украины и возможность попадания из Крыма, легально или в обход установленных пунктов пропуска, лиц, которым СБУ запретила въезд в Украину.

Читайте такжеЗа последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУ

Во время задержания у россиянки изъят травматический пистолет, переоборудованный под стрельбу боевыми патронами, и методические рекомендации для подготовки диверсионных групп. Сейчас проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.