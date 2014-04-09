Сепаратисты хотят принять новую Конституцию Крыма 11 апреля

Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента со ссылкой на слова председателя нелегитимного Госсовета Владимира Константинова.

"Используя свои полномочия, я созываю внеочередное заседание Государственного совета по утверждению Конституции Республики Крым как субъекта Российской Федерации. Это – историческое заседание", - сказал Константинов на заседании президиума Госсовета в среду.

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Константинов призвал всех депутатов госсовета присутствовать на сессии 11 апреля. "Никакие вопросы не могут быть важнее этого", - отметил он.

Константинов сообщил также, что 9 апреля состоится итоговое заседание конституционной комиссии по подготовке проекта Конституции РК. "Сегодня мы завершаем основные консультации. Наработана мощнейшая база, которая, я в этом абсолютно убежден, даст мощнейший толчок в развитии Республики Крым и крымского общества", - цитирует Константинова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, президиум Госсовета 21 марта создал комиссию по подготовке проекта Конституции региона.

Первая Конституция в новейшей истории Крыма была принята 6 мая 1992 года. Республика обладала верховным правом в отношении природных богатств, материальных, культурных, духовных ценностей; согласно Конституции, в лице ее государственных органов, республика осуществляла на своей территории все полномочия, за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила Конституцию Республики Крым, пост президента Крыма, и в мае 1996 года приняла закон "О Конституции Автономной Республики Крым", согласно которому Крым являлся Автономной Республикой в составе Украины.

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1 ноября 1995 года была принята очередная Конституция Автономной Республики Крым (утверждена Верховной Радой Украины в апреле 1996 года, за исключением преамбулы, некоторых частей и названий: "гражданин Республики Крым", "народ Крыма", "Республика Крым"). Конституцией 1995 года Верховная Рада АРК была провозглашена законодательным органом, ею был определен и порядок выборов депутатов ВР АРК. Поскольку эти нормы противоречили нормам Конституции Украины, возникла необходимость определения статуса Автономной Республики Крым, что и было сделано принятием Конституции АРК в 1998 году.