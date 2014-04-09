Еврокомиссия создала группу поддержки Украины

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил о создании Еврокомиссией группы поддержки Украины, которая будет оказывать техническую помощь и давать советы Украине в проведении широких реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Баррозу, в котором он также подчеркнул готовность ЕС сделать все, чтобы Украина стала успешным современным государством.

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"Сегодня Комиссия создала группу поддержки Украины. Цель этой группы - помочь и поддержать Украину - не только в финансовом плане, но и технической помощью. Важно оказать поддержку реформам - как политическим, так и экономическим - для того, чтобы Украина стала сильной, независимой современной страной", - заявил Баррозу.

По его словам, эта группа поддержки Украины является дополнительным шагом в придачу к 11 млрд евро, которые ЕС пообещал в марте Киеву, и подписанию политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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"Это демонстрирует, что Европейский Союз стоит плечом к плечу с Украиной. Мы верим, что Украина может быть независимой, стабильной, крепкой, демократической и богатой страной. Я хочу подчеркнуть, что мы стоим рядом с Украиной", - сказал Баррозу.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце ЕС объявил о выделении Украины 1,4 млрд евро в виде грантов, 1,6 млрд евро в виде кредитов, Европейский банк реконструкции и развития выделит 5 млрд евро и еще 3 млрд евро поступят от Европейского инвестиционного банка.