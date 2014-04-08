Шуфрич отрицает раскол во фракции ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шуфрич сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее заявление относительно создания в парламенте «группы Тигипко», в которую вошли ряд народных депутатов, избранных от Партии регионов.

Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о расколе во фракции и в партии, Шуфрич заявил: “Ни в каком случае. Фракция останется многочисленной”.

“Я сейчас бы не говорил ни о какой трагедии. Происходят процессы, которые, к сожалению, являются естественными в условиях, когда партия переходит в оппозицию”, - добавил депутат.

Шуфрич также отметил, что “риторика со стороны «группы Тигипко» с самого начала несколько отличалась от позиции фракции Партии регионов”.

Шуфрич подчеркнул, что, “безусловно, главной причиной этих процессов стало то, что партия поддержала одного из кандидатов президенты (Михаила Добкина — УНИАН)”.

“И сыграло роль то, что исключены Тигипко, Бойко и Царев из состава Партии регионов”, - прибавил Шуфрич.

На уточняющий вопрос журналистов, поддержит ли он кандидатуру Добкина как кандидата в президенты, Шуфрич отметил, что на съезде за эту кандидатуру не голосовал, потому что в это время общался с журналистами.

При этом депутат добавил, что будет соблюдать партийную дисциплину и агитировать за того кандидата, которого поддержал съезд партии.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта в ходе второго этапа XIV съезда Партии регионов по результатам праймериз победил экс-губернатор Харьковщины Добкин. За его кандидатуру проголосовали 315 делегатов съезда. Кандидатуру Тигипко поддержали 35 делегатов, Юрия Бойко - 15, Олега Царева - 1 делегат.

Также Тигипко обвинил Бориса Колесникова в единоличном решении исключить из партии председателей семи облпарторганизаций и Киевской городской.

«Это цена отказа от поддержки кандидата Добкина», - заявил он и квалифицировал это как «начало репрессий в Партии регионов».

По его убеждению, «новоявленные руководители, которые представляют одну финансово-промышленную группировку и один регион, пытаются навязать свою волю другим партийцам со всей Украины».

Сегодня, 8 апреля, в пресс-службе Тигипко сообщили, что 14 депутатов заявили о выходе из Партии регионов и фракции Партии регионов в Верховной Раде и создании новой, оппозиционной к действующей власти, депутатской группы.

В сообщении отмечалось, что «в тот момент, когда партии необходимы очистка и перезагрузка, определенные партийные лидеры вновь пошли старым путем кулуарных соглашений. Власть в партии захватили люди, которые не готовы признавать ошибки, признавать необходимость перемен, прислушиваться к другой точке зрения, ставить интересы избирателей выше своих собственных. Партия продолжает оставаться закрытым акционерным обществом, целью которого является получение прибыли для определенных финансово-промышленных групп».