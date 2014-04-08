Тигипко и 13 депутатов, которые покинули фракцию ПР, объявили о создании "оппозиционной" группы

14 депутатов, среди которых Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Юрий Мирошниченко, Сергей Тигипко, Светлана Фабрикант, Юлия Левочкина, Олег Шаблатович, Василий Поляков, Андрей Пинчук, Геннадий Федоряк, Артем Семенюк, Александр Нечаев, Анатолий Гиршфельд, Ирина Горина, заявили о выходе из Партии регионов и фракции Партии регионов в Верховной Раде и создании новой оппозиционной к действующей власти депутатской группы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Сергея Тигипко.

В сообщении говорится, что «с момента смены руководства Верховной Рады и формирования нового Кабмина руководство партии плывет по течению, не определив четко свою дальнейшую позицию, не выработав механизмы, благодаря которым будет отстаивать интересы избирателей, - а это миллионы жителей Украины, которые доверили Партии регионов представлять их в высшем законодательном органе страны».

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Также отмечается, что «в настоящий момент у Партии регионов нет ни стратегии, ни тактики, ни четкой позиции относительно ситуации в стране, относительно действий нынешнего правительства, относительно внешней политики Украины».

В заявлении отмечается, что «в тот момент, когда партии необходимы очистка и перезагрузка, определенные партийные лидеры опять пошли по старому пути кулуарных соглашений. Власть в партии захватили люди, которые не готовы признавать ошибки, признавать необходимость перемен, прислушиваться к иной точке зрения, ставить интересы избирателей выше своих собственных. Партия продолжает оставаться закрытым акционерным обществом, целью которого является получение прибыли для определенных финансово-промышленных групп».

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14 народных избранников не могут дальше мириться с такой ситуацией и заявляют о выходе из Партии регионов и фракции Партии регионов в Верховной Раде, а также о создании оппозиционной к действующей власти депутатской группы.

«Перед собой мы ставим такие принципиальные задачи: обеспечение единства Украины; экономические реформы, направленные на поддержку отечественного производителя; проведение административно-территориальной реформы; децентрализация бюджета; расширение полномочий органов местного самоуправления; предоставление русскому языку статуса второго государственного», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в ходе второго этапа XIV съезда Партии регионов по результатам праймериз победил экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин. За его кандидатуру проголосовали 315 делегатов съезда. Кандидатуру Тигипко поддержали 35 делегатов, Юрий Бойко - 15, Олега Царева - 1 делегат.

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Также Тигипко обвинил Бориса Колесникова в единоличном решении исключить из партии председателей семи облпарторганизаций и Киевской городской.

«Это цена отказа от поддержки кандидата Добкина», - заявил он и квалифицировал это как «начало репрессий в Партии регионов».

По его убеждению, «новоявленные руководители, которые представляют одну финансово-промышленную группировку и один регион, пытаются навязать свою волю другим партийцам со всей Украины».

4 апреля на сайте Партии регионов появилось сообщение о том, что президиум Политсовета пришел к выводу о необходимости прекратить полномочия руководителей 7 областных парторганизаций, в том числе и Киевской городской.