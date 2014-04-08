СНБО: сепаратисты в Украине не дождутся российских танков

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявила заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар, пишет Gazeta.ua.

Она, в частности, напомнила о термине "Третьей мировой войны".

"Термин "Третья мировая" озвучивался не мной. Но должна сказать, что Россия сегодня должна осознать свою ответственность, вводя свои войска на сухопутную территорию Украины", - отметила Сюмар.

Читайте такжеВ Совете Федерации говорят, что не будут вводить войска в Украину без разрешения ООН

Заместитель главы СНБО заверила, что в случае агрессии на восток нашего государства РФ получит жесткий отпор.

"В Крыму это как-то оправдывалось наличием военной базы. Но на территории материка Россия получит достойный отпор и не только со стороны Украины", - подчеркнула она.

Сюмар также отметила, что Украине на сегодняшний день удалось мобилизовать свои военные силы.

"Мы сегодня можем охранять границу. Мы делаем все, чтобы сепаратисты в Донецке, Луганске, Харькове не получили извне поддержки российскими танками", - резюмировала представитель СНБО.

Напомним, сотрудники милиции вытеснили пророссийских активистов из здания Харьковской облгосадминистрации, а также освободили от сепаратистов управление СБУ в Донецке.