Дещица заявил Лаврову о недопустимости вмешательства в дела Украины

Об этом сообщает департамент информационной политики МИД Украины.

«В контексте обострения пророссийскими силами ситуации в отдельных городах восточных регионов нашего государства руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Украины и призвал российскую сторону обеспечить выполнение предыдущих договоренностей о деэскалации безопасности положения вокруг украинских границ», говорится в сообщении.

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Во время телефонного разговора, «речь шла также о защите прав и свобод граждан Украины в Автономной Республике Крым и неприемлемость силовых действий и любых форм принуждения, которое испытывают сегодня наши соотечественники».

Собеседники договорились провести в ближайшее время встречу и продолжить диалог, говорится в сообщении.