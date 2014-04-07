Дещица заявил Лаврову о недопустимости вмешательства в дела Украины
Сегодня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым по инициативе украинской стороны.
Об этом сообщает департамент информационной политики МИД Украины.
«В контексте обострения пророссийскими силами ситуации в отдельных городах восточных регионов нашего государства руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Украины и призвал российскую сторону обеспечить выполнение предыдущих договоренностей о деэскалации безопасности положения вокруг украинских границ», говорится в сообщении.
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Во время телефонного разговора, «речь шла также о защите прав и свобод граждан Украины в Автономной Республике Крым и неприемлемость силовых действий и любых форм принуждения, которое испытывают сегодня наши соотечественники».
Собеседники договорились провести в ближайшее время встречу и продолжить диалог, говорится в сообщении.