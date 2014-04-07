Экс-министр агрополитики Присяжнюк объявлен в розыск

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Михаила Присяжнюка с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде удержания под стражей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что Главное следственное управление Генпрокуратуры расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины в отношении экс-министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте такжеГлава Минагропрода Присяжнюк: Я готов отчитаться перед новой властью “Пока бывший высокопоставленный чиновник подозревается в завладении средствами Аграрного фонда в сумме почти 540 млн грн, которые были выделены государством для закупки объектов государственного ценового регулирования сахара-песка”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце марта правоохранители в рамках расследования уголовного производство о расхищении бюджетных средств провели обыски в Министерстве аграрной политики и в жилье должностных лиц.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в частности, у экс-министра аграрной политики Присяжнюка изъято 286 тыс. дол., 659 тыс. грн, несколько наручных часов известных иностранных брендов.