Ландик: Семья Януковича платит сепаратистам в Луганске по $500

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Ландик.

"За нападения на СБУ выдают по 500 долларов", - сообщил депутат.

Он также отметил, что жители Луганщины не поддерживают экстремистские проявления и никто не рвется к России. "Эти (сепаратистские, - ред.) проявления они не поддерживают. У нас экстремизм плохо принимается", - подчеркнул он.

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Кроме того, Ландик сообщил, что в местной милиции, в частности, у начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяны Погукай, есть полная база "тутушек", которых снимали и направляли в Киев еще во время Майдана, а также приобщают к сепаратистским акциям. "Это "желтая утка", которая имеет базу всех "титушек", - сказал депутат. - Вся база у этой Погукай. Она отправляет их сейчас на Луганск, ну а финансирует ясно кто".

По словам Ландыка, сепаратистские беспорядки в Луганске финансирует из Москвы семья Виктора Януковича.

"Деньги передает из Москвы семья Януковича", - сообщил Ландик.

Он также заявил, что за луганскими сепаратистами стоит нынешний глава ПР Александр Ефремов. "(Стоят) те, кто всегда здесь были - банда Партии регионов во главе с Александром Ефремовым. А кому оно нужно, как не ему и его команде", - сказал регионал.

Также он сообщил, что сепаратисты захватили здание СБУ в Луганске, потому что оно "копало под Ефремова".

Также Ландик рассказал, что депатут Луганского облсовета Партии регионов Родион Мирошник, который является человеком председателя ПР Александра Ефремова, ведет подрывную деятельность на местном государственном телеканале

По его словам, Мирошник имеет тесные родственные связи с Ефремовым и является его заместителем в ПР по идеологической работе. Ландик отметил, что Мельник и его жена управляют телеканалом. К тому же Мирошник ведет собственную авторскую программу.

«Он ведет свою авторскую программу, которая днем и ночью рассказывает нам о федерализации, о втором русском языке, - сообщил экс-депутат. - На государственном телеканале нам всяческую гадость подсовывают, причем антиконституционную".

Отметим, Мирошник ведет на телеканале "ЛОТ" программу "Телеформат с Родионом Мельником".