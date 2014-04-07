МИД готовит иски в международные суды относительно аннексии Крыма

Украина готовит иски в международные суды по разным вопросам, связанным с аннексией Крыма Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

Читайте такжеПостпред России в ООН уверен, что большинство стран признают Крым российским

“Мы сейчас готовит иски в разные международные суды относительно разных сфер. Прежде всего, это суды, которые касаются прав человека, это Европейский суд по правам человека”, - сказал он.

По словам Дещицы, Украина не признает денонсацию в одностороннем порядке всех соглашений, которые касались базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

В частности, он сообщил, что Украина рассматривает вопрос подачи исков в Международный арбитражный суд Стокгольма относительно собственности, которую Россия “забрала в Крыму”.

Кроме того, Украина рассматривает возможность подать иск в Международный суд ООН по поводу нарушения соглашений, подписанных между Украиной и Россией, а также международных соглашений, стороной которых была Россия. “Это может быть Международный морской трибунал, иски, которые касаются захваченных украинских судов в Крыму”, - сказал Дещица.

Читайте такжеКрымские сепаратисты ждут 6 миллионов туристов в этом году

“Это целый спектр обвинений. Мы готовим доказательную базу, собираем факты, готовим соответствующие команды юристов, которые будут заниматься этими делами”, - добавил министр.