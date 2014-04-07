В Донецке должно пройти чрезвычайное заседание СНБО - Тарута

12:31, 07 апреля 2014
Политика
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Донецкий губернатор считает, что выступления сепаратистов на Востоке направлены на разрушение мира, социальную и экономическую дестабилизацию.

Тарута

В Донецке должно пройти чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, считает председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он написал на своей страничке в сети Фейсбук.

«Сегодня в Донецкой, Луганской, Харьковской областях реализуется сценарий, направленный на разрушение мира, социальную и экономическую дестабилизацию. Очевидно, что эту проблему нужно решать на национальном уровне в ходе чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности и обороны. Это заседание должно пройти в Донецке»,- заявил губернатор.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

6 апреля по факту захвата ОГА донецкие правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

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7 апреля около 03.30 ночи группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в здание облуправления СБУ и, не выдвигая четких требований, заняла помещение.

По факту захвата помещения СБУ начато уголовное производство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).

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