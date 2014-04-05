В ФСБ объяснили, зачем сотрудник спецслужбы был в Киеве 20-21 февраля

"Такие рекомендации и меры были выработаны", — сказал он. "Беседа запрашивался на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем по этой теме, но принят не был", — добавил источник. По его словам, каких-либо других поручений и бесед в ходе поездки в Киев у Беседы не было, передает РИА Новости.

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Руководители правоохранительных ведомств Украины в четверг обнародовали промежуточные результаты расследования "дела снайперов": ответственность за смерть более чем 100 человек в Киеве силовики возложили на беглого экс-президента Януковича. Одновременно прозвучали обвинения в адрес российских спецслужб, которые, по данным СБУ, тоже имели отношение к февральским событиям.

Кроме того, в рамках расследования дела о массовом убийстве людей в Киеве украинская сторона попросила допросить офицера ФСБ РФ.