Россия пытается захватить Украину через газово-экономическую агрессию – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил сегодня, открывая заседание правительства.

“Наши российские соседи применили против Украины еще один вид агрессии, который является газовой агрессией”, - отметил премьер.

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Он напомнил, что Россия приняла решение о повышении цены на газ для Украины до почти 500 долларов за тысячу кубометров.

“Это уровень цены, который является самым высоким на территории Европы. И это не экономическая, а политическая цена. России не удалось захватить Украину через военную агрессию, сейчас реализуется план давления и захвата Украины через газово-экономическую агрессию”, - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, российская компания ”Газпром” объявила о повышении цены на газ для Украины с 1 апреля до 385,5 доллара с 268,5 доллара за тысячу кубометров. Холдинг отменил предоставленную в декабре скидку из-за невыполнения украинской стороной обязательств по погашению долга за газ, который сейчас составляет 1,7 млрд долларов, и отсутствия 100-процентной оплаты текущих поставок. После отмены и второй скидки, которая предоставлялась в рамках соглашения по Черноморскому флоту, цена газа вырастет еще на 100 долларов - до 485,5 доллара за тысячу кубометров.

Федеральный закон, за которым прекратили свое действие некоторые российско-украинские соглашения, касающиеся пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, президент России Владимир Путин подписал 2 апреля.