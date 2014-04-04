 "Правый сектор» не направлял своих представителей в Россию.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер "Правого сектора", кандидат в президенты Украины Дмитрий Ярош.Читайте такжеВ России заявили о задержании 25 террористов из Украины

"Считаю, что это (информация о задержании 25 украинцев по подозрению в подготовке терактов в России - УНИАН) очередной путинский фейк. Мы не направляли в Россию никаких людей ни для терактов, ни для каких-либо диверсий, поэтому это всего лишь выдумки", - сказал Ярош.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Службе безопасности Украины назвали нонсенсом сообщения российских СМИ о 25 якобы задержанных гражданах Украины, трое из которых назвались представителями «Правого сектора», готовившими совершение терактов на территории РФ.