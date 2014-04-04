"Правый сектор" не направлял своих представителей в Россию
17:16, 04 апреля 2014Политика
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"Правый сектор» не направлял своих представителей в Россию.
"Правый сектор» не направлял своих представителей в Россию /Фото с официальной страницы движения в "Вконтакте"
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер "Правого сектора", кандидат в президенты Украины Дмитрий Ярош.Читайте такжеВ России заявили о задержании 25 террористов из Украины
"Считаю, что это (информация о задержании 25 украинцев по подозрению в подготовке терактов в России - УНИАН) очередной путинский фейк. Мы не направляли в Россию никаких людей ни для терактов, ни для каких-либо диверсий, поэтому это всего лишь выдумки", - сказал Ярош.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Службе безопасности Украины назвали нонсенсом сообщения российских СМИ о 25 якобы задержанных гражданах Украины, трое из которых назвались представителями «Правого сектора», готовившими совершение терактов на территории РФ.
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