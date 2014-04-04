Госохрана заявила, что главный охранник Януковича также сбежал в Россию

В Управлении государственной охраны считают, что начальник охраны отстраненного президента Виктора Януковича Константин Кобзарь находится в России.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник УГО Валерий Гелетей.

"Никакой связи с этим человеком нет, хотя есть много вопросов, как у следствия, так и у Управления государственной охраны. По моей информации, он находится там же, где Янукович", - отметил он.

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Отвечая на вопрос, появлялся ли он в УГО в последнее время, Гелетей отметил:

"Это выдумки".

Как известно, Янукович находится в России.