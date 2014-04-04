Экс-председатель Черкасской ОГА Тулуб объявлен в международный розыск

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"Следственным управлением прокуратуры Черкасской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Тулуба", - сказано в сообщении.

Читайте такжеТулуб вылетел с Украины 23 февраля и уже не возвращался - УМВДКак заявили в пресс-службе, 28 марта текущего года судом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании Сергею Тулубу меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Подозреваемый объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей экстрадиции", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.