Экс-председатель Черкасской ОГА Тулуб объявлен в международный розыск
13:18, 04 апреля 2014Политика
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Бывшего председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Тулуба объявили в международный розыск.
Тулуба объявили в международный розыск / chpravda.com
Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.
"Следственным управлением прокуратуры Черкасской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Тулуба", - сказано в сообщении.
Читайте такжеТулуб вылетел с Украины 23 февраля и уже не возвращался - УМВДКак заявили в пресс-службе, 28 марта текущего года судом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании Сергею Тулубу меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Подозреваемый объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей экстрадиции", - сообщает прокуратура.
Досудебное расследование продолжается.
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