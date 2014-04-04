Охранники Януковича теперь охраняют Добкина - Найем

Об этом в своем блоге сообщил журналист Мустафа Найем.

"Вчера после заседания Печерского суда Михаил Добкин вышел к прессе в сопровождении двух охранников. Журналисты, которые регулярно освещали деятельность Виктора Януковича или хотя бы несколько раз были на мероприятиях с его участием, без труда смогли бы узнать в них бывших сотрудников УДО, сопровождавших президента", - написал он.

Читайте такжеДобкина освободили из-под домашнего арестаТакже Найем выложил несколько фото, идентифицирующих одного из охранников Добкина как бывшего охранника Януковича.

"Как это случилось, не очень понятно. Теоретически Михаил Добкин сам мог их выбрать. Ему как кандидату в президенты положена охрана УДО, от которой (вопреки враждебности новой власти) он мог и не отказаться. И по стечению обстоятельств его теперь будут охранять те же люди, что и Виктора Януковича", - пишет Найем.

По его мнению, могло случиться и так, что бывшие охранники Януковича ушли из службы, а Михаил Добкин мог нанять их в качестве частной охраны.

"В любом случае, это символично. Не стану вдаваться в детали кармы, преемственности и не совсем позитивного имиджа, который таким образом создает себе возможный будущий глава государства. Все и так очевидно.", - заявил журналист.