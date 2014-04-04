Охранники Януковича теперь охраняют Добкина - Найем

09:05, 04 апреля 2014
Политика
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Двое из охранников, сопровождавших Добкина после заседания Печерского суда, раньше обеспечивали безопасность Виктора Януковича.

Добкин в сопровождении охраны / Мустафа Найем

Об этом в своем блоге сообщил журналист Мустафа Найем.

"Вчера после заседания Печерского суда Михаил Добкин вышел к прессе в сопровождении двух охранников. Журналисты, которые регулярно освещали деятельность Виктора Януковича или хотя бы несколько раз были на мероприятиях с его участием, без труда смогли бы узнать в них бывших сотрудников УДО, сопровождавших президента", - написал он.

Читайте такжеДобкина освободили из-под домашнего арестаТакже Найем выложил несколько фото, идентифицирующих одного из охранников Добкина как бывшего охранника Януковича.

Охранники Добкина ранее охраняли Януковича / Мустафа Найем
Найем

"Как это случилось, не очень понятно. Теоретически Михаил Добкин сам мог их выбрать. Ему как кандидату в президенты положена охрана УДО, от которой (вопреки враждебности новой власти) он мог и не отказаться. И по стечению обстоятельств его теперь будут охранять те же люди, что и Виктора Януковича", - пишет Найем.

По его мнению, могло случиться и так, что бывшие охранники Януковича ушли из службы, а Михаил Добкин мог нанять их в качестве частной охраны.

"В любом случае, это символично. Не стану вдаваться в детали кармы, преемственности и не совсем позитивного имиджа, который таким образом создает себе возможный будущий глава государства. Все и так очевидно.", - заявил журналист.

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