46 крымских судей попросили о переводе на материковую Украину

46 из 492 крымских судей попросили о переводе на работу с полуострова на материковую часть Украины.

Об этом сегодня сказал председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игорь Самсин, сообщает Радио Свобода.

По словам Самсина, судей будут переводить в суды, где сейчас есть вакантные места. Преимущественно, специалисты, потерявшие работу, просят о переводах в города, где проживают их семьи.

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После аннексии Крыма возникла проблема с финансированием, отмечает Самсин, ведь денег для таких шагов сейчас не предусмотрено. Следовательно, Высшая квалификационная комиссия судей будет рекомендовать увеличить численность судей на материковой части Украины и выделить для них дополнительные деньги.

«Основной вопрос, кроме всего прочего, – это наше финансовое обеспечение. За нами же семьи, их нужно чем-то обеспечивать. А средств мы уже второй месяц не получаем, и по месту жительства в Севастополе уже не будем получать», - рассказал судья Апелляционного суда Севастополя Николай Юненко.