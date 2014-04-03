СБУ: Массовыми убийствами на Майдане руководил Янукович
15:13, 03 апреля 2014Политика
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Так называемой «антитеррористической» операцией 18 февраля в Киеве на прямую руководил экс-президент Украины Виктор Янукович.
Массовыми убийствами на Майдане руководил Янукович / REUTERS
Так называемая «антитеррористическая» операция, которая была введена в действие 18 февраля в Киеве, является фактически массовым убийством людей, которое происходило при непосредственном участии и под прямым руководством экс-президента Виктора Януковича.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
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“Спланированная в виде антитеррористической операции, а фактически организация массовых убийств людей происходила непосредственно и под прямым руководством бывшего президента Януковича”, - сказал Наливайченко.
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