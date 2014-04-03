СБУ: Массовыми убийствами на Майдане руководил Янукович

Так называемая «антитеррористическая» операция, которая была введена в действие 18 февраля в Киеве, является фактически массовым убийством людей, которое происходило при непосредственном участии и под прямым руководством экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такжеОтчет об убийствах на Майдане: планировала ФСБ России, расстреливали "Альфа" и "Беркут"

“Спланированная в виде антитеррористической операции, а фактически организация массовых убийств людей происходила непосредственно и под прямым руководством бывшего президента Януковича”, - сказал Наливайченко.