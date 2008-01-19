На своей свадьбе Семенюк буквально светилась (фоторепортаж)

Председатель Фонда государственного имущества Валентина Семенюк и бизнесмен Виталий Самсоненко стали на рушник в Киеве в субботу, 19 января. Новобрачная ненадолго забыла и о политике, и о будущем своем увольнении с должности председателя Фонда, которое приготовили ей “к свадьбе” нардепы от коалиции, и буквально светилась от счастья.

Избранника 50-летней невесты называют одним из владельцев "Страхового дома "Самсон". С его именем также связывают деятельность таких фирм, как "Лидер-Кредит" и "Экспресс-кредит", которые занимаются страхованием и предоставлением кредитов.

Но вопросами организации свадебного путешествия занимался не бизнесмен, а взрослые уже дети молодых. В частности – сын жениха. "В нашем возрасте уже дети нам подарки готовят. Вот и я знаю, что сын Виталика готовится какой-то сюрприз нам сделать", - до свадьбы рассказывала Семенюк.

Романтика романтикой, а оставлять политику из-за замужества госпожа Семенюк не собирается. "Все остается, как есть. Работала и буду работать. Политикой начну заниматься, наверно, еще активнее, — подтвердила политик. Муж обещал не мешать ей, а наоборот – всячески поддерживать амбиции жены.

Фото Александра Синицы / УНИАН