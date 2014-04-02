Возле Одессы заметили российский разведывательный корабль

Средний разведывательный («гидрографический») корабль «Лиман» 519-го отдельного дивизиона РК Черноморского флота Российской Федерации обнаружен в 23-х километрах от Одессы, пишет Думская.net.

Об этом изданию сообщил источник в украинском военном ведомстве.

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Корабль находится в нейтральных водах и занимается радиоэлектронной разведкой территории юго-западной части Украины, контролируя передвижения военной техники, самолетов, кораблей и судов. Также, по данным источника издания, с помощью своих гидроакустических станций он ведет разведку шельфа акватории.

Теоретически такие действия могут означать подготовку к десантной операции.