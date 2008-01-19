Ющенко просто обязан уволить Луценко?

У Юрия Луценко после вчерашнего нападения на мэра Киева Леонида Черновецкого во время заседания СНБОУ нет политического будущего и его дни на посту Министра внутренних дел сочтены. Об этом заявил директор "Киевского центра политики и информации" Владимир Дяченко.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Киевского центра политики и информации, Президент Украины Виктор Ющенко не сможет не уволить Ю.Луценко с поста Министра МВД. "Поскольку Ю.Луценко полностью дискредитировал себя поведением, недостойным занимаемой должности", - акцентировал политолог.

По мнению В.Дяченко, Министр МВД сделал непоправимый удар по политическому имиджу "НУНС". Поэтому по поводу действий Ю.Луценко в ближайшее время должны высказаться руководители "Нашей Украины".

Напомним, вчера Министр внутренних дел Украины Ю.Луценко подрался с Киевским городским председателем Л.Черновецким во время заседания СНБО. Стычка между двумя высокопоставленными чиновниками произошла, когда Президент В.Ющенко уже покинул заседание. Мэр Киева заявляет, что будет добиваться возбуждения уголовного дела против Министра внутренних дел.