Жители государственных дач готовятся к выселению - СМИ

На госдачах в Конча-Заспе и Пуща-Водице сейчас царит легкий переполох. Персонал и охрана ищут новую работу, а сами обитатели ждут, когда к ним придут и объявят — мол, либо выкупайте свои дома, либо с вещами на выход. Об этом пишут "Вести".

Госдачи — это закрытая со всех сторон территория, которая охраняется по периметру сотрудниками госохраны с собаками. На территории есть своя прачечная, столовая, а домики обслуживает госприслуга — горничные, повара, садовники. Дома сейчас там закреплены за экс-премьерами Юрием Ехануровым, Анатолием Кинахом и Николаем Азаровым, экс-вице-премьером Иваном Васюником, кумой Ющенко и экс-министром культуры Оксаной Билозир, экс-спикерами Владимиром Литвиным и Владимиром Рыбаком, экс-мэром Александром Омельченко...

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Прислуга в Конча-Заспе сейчас только и обсуждает — когда их будут увольнять.

«Вы же слышали, что сказали — хотят все распродать, так что нам придется искать новую работу. Вон Ющенко уже съехал отсюда в свои Безрадичи», — жалуется одна из сотрудниц у высоких ворот и бежит дальше.

«Я проработала 9 лет в санатории в поселке Конча-Заспа. Потом по знакомству устроилась сюда. По условиям, отношению к персоналу тут, конечно, намного лучше. Но, скорее всего, придется возвращаться на старое место работы», — рассказала местный медик.

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По словам одного из охранников, в последние месяцы тут было очень неспокойно. Три раза приезжали человек под 300 митингующих. «Закидывали нас дымовыми шашками, булыжниками, расписывали забор. Приходилось успокаивать людей. С нашей стороны не было сделано ни единого выстрела», — сообщил охранник. Чтобы укрепить ворота, их даже подпирали грузовиками — на всякий случай, а некоторые жители от страха выключали свет в домах.

Многие обитатели госдач хотят оставить их себе. «Во сколько могут оценить дом, я не обсуждаю. За двенадцать лет я сам его перестроил, надеюсь, при оценке учтут и былые заслуги. Тут ценная сама инфраструктура, безопасность поселка и место, где он находится», — говорит экс-премьер Анатолий Кинах.

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Экс-мэр Александр Омельченко тоже не хочет съезжать с насиженного места. По его словам, свой домик он капитально отремонтировал за свой счет. «Я тут сам сад посадил, деревья, домик свой перестроил. Еще и за коммуналку плачу по полной программе — 9–10 тысяч гривен в месяц», — говорит Омельченко.

Другие жители всерьез переживают, что не смогут выкупить свои владения. «Мы тут особнячок возвели с бассейном. Свои средства вкладывали. И теперь еще и выкупать должны? Думаю, что многие пойдут в суды, и выиграют их. После Оранжевой революции нас тут тоже хотели выселить, ну и многие суды повыигрывали», — говорит супруга одного из бывших чиновников.

Риелторы говорят, что продавать дачи нужно не меньше чем за $8–9 тысяч за квадратный метр. «Земля тут дорогая, элитный пригород и начинка коттеджей тоже элитная. За бесценок продавать жалко», — говорит вице-президент международной федерации профессионалов в области недвижимости Александр Бондаренко.