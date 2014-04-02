Меджлис согласился на назначение двух татар в нелегитимное правительство Крыма

В частности, это назначение Ленура Ислямова первым вице-премьером правительства, а Заура Смирнова председателем Республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Меджлиса.

«Эти люди не политики. Они в исполнительной власти не будут нести политическую нагрузку. Принятие политических решений и оценок остается за Меджлисом и курултаем крымскотатарского народа», - заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Он подчеркнул, что решение Меджлиса не является признанием политических, правовых, экономических изменений, осуществляемых в последнее время на полуострове «без согласия и вне желания крымскотатарского народа - коренного народа Крыма».

Читайте такжеКурултай крымских татар отказался переименовывать свой народЧубаров отметил, что Меджлис представил только две кандидатуры, и этого пока достаточно, чтобы понять направленность действий и намерений власти в сфере обустройства крымских татар.

Ислямова и Смирнова обязали каждую неделю предоставлять на заседании Меджлиса отчет о ходе решения вопросов, связанных с обустройством крымских татар.

Ислямов - бизнесмен, владелец крымскотатарского канала ATR.

Смирнов - заместитель председателя Меджлиса.