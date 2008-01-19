Ющенко искупался в крещенской воде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в день Крещения Господнего искупался в крещенской воде.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, сегодня В.ЮЩЕНКО вместе с младшим сыном Тарасом посетил часовню, возведенную в честь Великомученицы Варвары на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве.

По случаю великого христианского праздника возле озера, которое находится на территории санатория, состоялась Божественная литургия и Великое освящение воды.

Вместе с главой государства на богослужении присутствовали руководство Секретариата Президента Украины, члены правительства и народные депутаты.

После завершения освящения В.ЮЩЕНКО в соответствии с народным обычаем искупался в крещенской воде. Для Президента Украины купание на Крещение является уже доброй традицией, отмечают в пресс-службе.

Кроме главы государства, в ледяной воде искупались глава Секретариата Виктор БАЛОГА, председатель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО, депутат Петр ЮЩЕНКО, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр по делам молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель главы Секретариата Андрей КИСЛИНСКИЙ и другие.