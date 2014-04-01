Мы откроем огонь, если Россия пойдет на материк - Джемилев

«Наибольшее беспокойство у нас вызывает возможность вооруженного конфликта и большого кровопролития в Крыму»,- заявил Мустафа Джемилев, народный депутат Верховной Рады Украины в эксклюзивном интервью корреспонденту СNN Кристиан Аманпур.

Украинские военные будут воевать, в случае, если российские военные продвинутся вглубь Украины, несмотря на неравенство сил.

«Не имеет значение, насколько мы слабы, в военном отношении, по сравнению с Россией… мы откроем огонь».

«Мы откроем огонь, если (российская) армия продвинется вглубь материка. И вряд ли это будет в интересах России или Президента Путина, но мы не может исключать никаких событий».

Что касается России, то аннексия Крыма является свершившимся фактом.

Джемилев дал свое интервью в Нью-Йорке, куда он приехал с просьбой к Организации Объединенных Наций о наведении международного порядка.

Он заявил, что сдача Крыма России будет являться нарушением Будапештского Меморандума 1994 г., согласно которому Россия и Запад гарантировали территориальную целостность Украины.

«Это будет большой трагедией для всех крымчан, не только для крымских татар, но и для этнических украинцев и десятков тысяч этнических русских, которые не желают становиться гражданами России».

Россия утверждает, что более 95% крымчан проголосовало за присоединение к России на референдуме, который проводился в присутствии российских войск, однако М.Джемилев говорит, что это вряд ли можно назвать репрезентативным голосованием.

«Официальные власти утверждают, что 82% населения Крыма приняло участие в голосовании, однако, существуют свидетельства, что на самом деле в голосовании приняло участие лишь 32.4% населения Крыма».

Он сказал, что эти данные являются «довольно точными».

Крымские татары, которые по его словам составляют 14% населения Крыма, бойкотировали голосование. Джемилев заявил, что проголосовало лишь 0,5% крымских татар.

Джемилев имел возможность изложить свои аргументы лично Президенту России Владимиру Путину по телефону накануне проведения референдума в Крыму.

«У нас состоялся получасовой разговор».

«Я сказал Путину, что мы не признаем его предстоящий референдум, потому что это абсурд проводить референдум под оккупационным режимом и этот режим противоречит некоторым элементарным, основным нормам».

«Будущее какого-либо региона Украины не может определяться на местном уровне без согласия остальной части страны»,- заявил он.

Западные страны попытались наказать Россию за ее действия и предотвратить дельнейшую агрессию, путем наложения визовых запретов и замораживания средств некоторых российских и украинских чиновников.

Джемилев рассматривает данные попытки, как комариные укусы и заявляет, что санкции должны быть более эффективными».

«Сейчас в парламенте обсуждается вопрос о том чтобы приложить все усилия, чтобы вновь стать ядерной державой, независимо какие усилия для этого понадобится приложить. Я уверен, что если мы были ядерным государством, этого бы не случилось».