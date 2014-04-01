Заседание СБ ООН: Джемилев обвинил Россию в цинизме

Политик, в частности, назвал незаконный референдум в Крыму, в результате которого была проведена российская аннексия полуострова, "циничным", "так называемым" и "абсурдным", сообщает Голос Америки.

Заседание Совбеза проходило по формуле "Аррия", которая применяется для обсуждения сложных политических вопросов в конфиденциальном режиме. Издание отмечает, что приводит лишь часть заявлений Джемилева - вскоре после начала заседания пресса покинула зал.

Лидер крымских татар в своем выступлении, в частности, сказал: "Абсурдно решать вопрос о принадлежности к той или иной стране на основе местного референдума. Право на самоопределение может быть только у коренного народа, и в Крыму таковым являются крымские татары. Но татары бойкотировали этот референдум".

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По словам политика, в референдуме приняли участие не 82% жителей Крыма, как сообщают российские власти, а всего 32,4%.

Также он назвал циничным утверждение российских властей о притеснении русских на территории Крыма, так как большинство руководителей местных органов власти являются русскими. Русские и большая часть школ в Крыму.

"Сначала на территорию Крыма вторглись казаки, они захватили государственные учреждения и парламент, - сказал Джемилев. - Затем в Крым вошли российские войска".

"Российские власти оправдывают свои действия тем, что в Украине установилась бандеровская власть. Но это не соответствует действительности", - цитирует заявление Голос Америки.

Джемилев также отметил, что отношения крымских татар с властью экс-президента Виктора Януковича тоже были плохими. "Режим Януковича был коррумпированным. Крымские татары рассматривались как главная ему оппозиция. Они не голосовали за Януковича, и поэтому были плохо представлены в органах власти", - заверил политик.

Отметим, что на неформальном заседании Совета безопасности в понедельник не присутствовали несколько постоянных представителей Совбеза, в том числе Россия и Китай.