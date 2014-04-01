Совет Федерации РФ единогласно поддержал денонсацию соглашения по ЧФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за федеральный закон «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» проголосовали 134 российских сенаторов. После этого закон будет подан на подпись президенту РФ.

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«Проект закона предусматривает прекращение действия ряда российско-украинских соглашений, регулирующих статус и условия пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а именно: Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 г.; Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 г.; Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, от 28 мая 1997 г.; Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 г (Харьковское соглашение)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что «в результате подписания 18 марта 2014 г. Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов предмет российско-украинских соглашений утрачен ввиду фактического прекращения правоотношений аренды Российской Федерацией объектов ее Черноморского флота на территории Украины».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Госдума РФ после аннексии Крыма в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании Черноморского флота на территории Украины. 28 марта данный законопроект в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.