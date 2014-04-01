Россия самостоятельно покинет ПАСЕ, если дело дойдет до ее исключения из организации - заявление

Как передает корреспондент УНИАН, за заявление «О ситуации в Парламентской Ассамблее Совета Европы» проголосовали 446 российских депутатов.Читайте такжеРоссию могут лишить членства в ПАСЕ

«В настоящее время предпринимаются все более активные попытки разрушить каналы и сами основы общеевропейского межпарламентского диалога с участием Российской Федерации, которая уже в течение почти двух десятилетий эффективно работает в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Наиболее деструктивным шагом стали предложения о лишении полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ, основанные на необъективной информации и предвзятых оценках ситуации в Украине и в Крыму», - говорится в заявлении.

По мнению российских депутатов, такой подход, как и введение различного рода санкций в отношении России никак не способствует решению в ПАСЕ задач по обеспечению прав человека, демократии и верховенства права.Читайте такжеВо Львов прибыла делегация ПАСЕ

Госдума уверена, что в ПАСЕ возобладает взвешенный подход в отношении дальнейшего сотрудничества с Россией, которая не должна становиться заложником политической конъюнктуры и объектом манипулирования со стороны внешних сил.

«Государственная дума убеждена также в том, что отношения братских народов России и Украины всегда останутся дружескими, несмотря ни на какие провокации извне. Такие провокации не раз предпринимались в прошлом, но история всегда расставляет все по своим местам», - говорится в заявлении.

Председатель Комитета по международным делам Алексей Пушков, представляя документ, отметил, что проект постановления связан с критической ситуацией, которая создалась в ПАСЕ, где усилиями ряда делегаций, в частности, британской делегации, продвигается предложение о том, чтобы исключить Россию из ПАСЕ путем лишения российской делегации полномочий до конца 2014 года как минимум.

«Основанием для этого служат обвинения России в агрессии против Украины и нарушении международного права. Россия и российская делегация категорически не могут согласиться с такой постановкой вопроса», - заявил Пушков.Читайте такжеВ ПАСЕ "единогласно и сурово" осуждают действия России в Крыму

«Мы внимательно анализировали ситуацию, и мы вполне допускаем, что тот накал антироссийских страстей в Парламентской Ассамблеи, которое поддерживается усилиями наших постоянных противников, может преобладать. В этом случае мы считаем необходимым не доводить дело до голосования за лишение российской делегации полномочий и в том случае, если мы увидим, что дело идет к такого голосования, российская делегация сама покинет ПАСЕ еще до проведения такого голосования, поэтому полномочий будет лишать не кого. Мы избавим наших противников удовольствия проголосовать за исключение. Мы сделаем соответствующее заявление, поясним наши мотивы и сами покинем ПАСЕ», - сказал Пушков.

Как сообщал УНИАН, в ПАСЕ предлагают пересмотреть полномочия делегации Российской Федерации на следующей сессии, которая должна состояться в начале апреля.

В документе отмечается, что ПАСЕ на весенней сессии с 7 по 11 апреля в Страсбурге "обсудит предложение о пересмотре ранее утвержденных полномочий делегации РФ в связи наличием существенных оснований и может провести экстренные дебаты".

Окончательное решение относительно выдвинутой парламентариями предложения будет принято на заседании уставной орган ПАСЕ-Бюро в первый день работы весенней сессии 7 апреля.