В Крым въехали десять российских танков, обещают еще сотни
13:53, 01 апреля 2014Политика
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Вместо сорока украинских танков, которые покинули Крым, на полуостров въехали десять российских.
Технику встречали на станции Остряково неподалеку от Симферополя. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, который ими и занимался, сообщил - это лишь первая партия бронированных машин, передает ТСН.
Вскоре на полуострове их станет гораздо больше. "Техники зайдет столько, сколько нужно по штату для воинских частей. Не пять и не десять, сотни единиц зайдут. Это современная техника", - заявил Булгаков.
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Напомним, директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис заявил, что российские военнослужащие перебазируются на постоянное место жительства в Крым.
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