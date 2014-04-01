Россия заверяет, что уважает суверенитет Украины - МИД РФ
16:26, 01 апреля 2014Политика
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В заявлении, опубликованном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства, Россия заверяет, что строго соблюдала и соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме обязательства по уважению суверенитета Украины.
Россия считает, что соблюдает свои обязательства согласно Будапештскому меморандуму / REUTERS
Об этом пишет РИА Новости.
«Российская Федерация строго соблюдала и соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме обязательства по уважению суверенитета Украины, в том числе в ходе многомесячного внутриполитического противостояния в Киеве, чего нельзя сказать о политике западных стран, которые во время событий на «Майдане» этим суверенитетом откровенно пренебрегли», - сообщили в МИД РФ.
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