Россия заверяет, что уважает суверенитет Украины - МИД РФ

Об этом пишет РИА Новости.

«Российская Федерация строго соблюдала и соблюдает предусмотренные в Будапештском меморандуме обязательства по уважению суверенитета Украины, в том числе в ходе многомесячного внутриполитического противостояния в Киеве, чего нельзя сказать о политике западных стран, которые во время событий на «Майдане» этим суверенитетом откровенно пренебрегли», - сообщили в МИД РФ.