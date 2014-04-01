Сегодня Рада планирует переизбрать членов ЦИК и назначить вице-премьера
Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии Александра Копыленко и Юрия Донченко, а также проекты постановлений о назначении на эти должности Екатерины Березюк и Олега Диденко.
Как передает корреспондент УНИАН, также повесткой дня пленарного заседания ВР предусмотрено рассмотрение проекта постановления о назначении на должность вице-премьер-министра Леонида Козаченко.
Кроме того, будет рассматриваться вопрос назначения членов совета Национального банка Украины.
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В повестку дня планируется включить законопроект об одобрении решения и.о. президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2014 году для участия в многонациональных учениях.
Также будет рассматриваться законопроект об амнистии в 2014 году.
Среди прочего, запланировано рассмотреть ряд законопроектов о материально-финансовом обеспечении обороноспособности государства и об ужесточении ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Кроме того, народные депутаты должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Уголовно-исполнительный коде