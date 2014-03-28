ВР не будет сегодня рассматривать законопроекты и продолжит свою работу 1 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, после двух голосований, во время которых депутаты не поддержали ни сложения полномочий депутатом, ни сложения полномочий члена ЦИК, Турчинов отметил, что в таком случае объявляется переход к рассмотрению вопросов в разделе повестки дня “Разное”, когда депутаты выступают с трибуны по разным вопросам.

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“А парламент мы соберем на будущей неделе, во вторник. Я надеюсь, что все принципиальные вопросы, кадровые вопросы, связанные с изменениями в избирательное законодательство, вопрос об амнистии, который обязан проголосовать парламент, другие стратегические вопросы, мы сможем рассмотреть в течение одного дня — во вторник и тогда по календарному плану парламент сможет работать в округах”, - сказал Турчинов.

В то же время, подчеркнул он, в случае чрезвычайной ситуации парламент соберут на дополнительное заседание.

Таким образом, следующее заседание парламента начнется в 10.00 1 апреля