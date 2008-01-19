Ющенко нашел замену Тимошенко
11:44, 19 января 2008Политика
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Премьер может не попасть на инаугурацию Саакашвили из-за болезни
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил вице-премьер-министру Григорию НЕМЫРЕ возглавить делегацию Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, 9 января В.ЮЩЕНКО подписал распоряжение о создании делегации Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
Вместе с тем, 18 января Г.НЕМЫРЯ сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО тяжело простудилась, и не исключил, что из-за состояния здоровья она может отказаться от визита в Грузию.
Инаугурация Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ запланирована в Тбилиси 20 января.
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