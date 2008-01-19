Ющенко нашел замену Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил вице-премьер-министру Григорию НЕМЫРЕ возглавить делегацию Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 января В.ЮЩЕНКО подписал распоряжение о создании делегации Украины для участия в мероприятиях в связи с инаугурацией Президента Грузии во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, 18 января Г.НЕМЫРЯ сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО тяжело простудилась, и не исключил, что из-за состояния здоровья она может отказаться от визита в Грузию.

Инаугурация Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ запланирована в Тбилиси 20 января.