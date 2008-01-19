Ющенко создает второй Кабмин?

Намерение Президента Виктора ЮЩЕНКО включить председателей областных государственных администраций в состав Совета национальной безопасности и обороны и сделать решения СНБО обязательными для выполнения правительством фактически означает создание второго Кабинета министров.

Такое мнение в комментарии газете “Зеркало недели” № 2 (681) 19 - 25 января 2008 года высказал народный депутат (Блок Литвина), член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.

По его словам, Президент таким образом намеревается сформировать какой-то еще более влиятельный центр исполнительной власти, в нарушение при этом статьи Конституции и закона о СНБО. С.ГРИНЕВЕЦКИЙ напомнил, что Конституция предусматривает, что членами СНБО могут быть только представители центральных органов власти.

“Если же проследить все последние шаги Президента в системе, а не отдельно - законы о местном самоуправлении, государственных администрациях, которые сохраняют свой нерушимый статус, о Кабмине, Национальной гвардии, инициативы, касающиеся создания антикоррупционного бюро при Президенте, плюс желание Виктора Андреевича форсировать темпы написания и вынесения на общенациональный референдум новой Конституции, - то можно ясно увидеть попытку создать в Украине уже не президентско-парламентскую, а президентскую республику с национальной гвардией”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО подал в ВР законопроект, согласно которому председатель облгосадминистрации по решению Президента может быть включен в состав СНБО.