Гриценко объяснил, почему он такой умный сейчас, а не когда министром был

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что всегда был за снятие неприкосновенности с Президента, но не мог с этической точки зрения об этом говорить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая вчера в ток-шоу «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

«Меня публично коллеги по фракции обвинили – почему ты стал такой умный сейчас, а не говорил это, когда был министром. Я могу заверить, что об этом говорил, но есть вопрос служебной этики», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, когда шла избирательная кампания, и в августе, и в сентябре он поднимал вопрос, чтобы сам Президент инициировал отмену собственной неприкосновенности.

«Это могут подтвердить коллеги, которые со мной работали, – БАЛОГА, ВАСЮНИК, БЕССМЕРТНЫЙ, ЛУЦЕНКО, КИРИЛЕНКО и другие. В сентябре практически убедили друг друга, что нужно Президенту выступить на очередной встрече с региональными СМИ с такой инициативой», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Я лично написал текст этой инициативы Президента, и по согласованию с коллегами по штабу передал пресс-секретарю. Мы были удивлены, что Президент на следующий день не огласил эту инициативу», - заверил он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что это не вопрос личности - ЮЩЕНКО или кого-либо другого. «Мы говорим о принятии закона на перспективу и независимо от личности» - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 января А.ГРИЦЕНКО заявил, что неприкосновенность нужно отменить не только для депутатов, но и для Президента Украины.

Между тем фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» заявила, что не поддерживает инициативу относительно отмены неприкосновенности Президента Украины.

«Президент является главой Украинского государства, гарантом его независимости и территориальной целостности, конституционных прав и свобод его граждан, верховным главнокомандующим вооруженных сил. Именно поэтому Конституция устанавливает для него особую правовую защиту и особую процедуру импичмента в случае нарушения им законодательства», – сказано в заявлении. Особая правовая защита главы государства применяется во всех странах мира, подчеркивают представители фракции НУ - НС.