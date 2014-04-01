Польша, Франция и Германия призвали Москву и Киев к диалогу

Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса и Радослава Сикорского, которые проводят в немецком Веймаре встречу в трехстороннем формате, передает ИТАР-ТАСС.

“Мы предлагаем провести переговоры ЕС-Россия с участием Украины, Молдавии и Грузии о последствиях договоров об ассоциации Евросоюза с восточноевропейскими партнерами”, – отмечается в документе.

Одновременно министры ФРГ, Франции и Польши призвали Москву “воздержаться от дальнейшей эскалации напряженности и сократить военное присутствие на российско-украинской границе”.

Министры выступили в поддержку “содержательного диалога между Украиной и РФ как основного шага для снижения напряженности и создания механизма для решения текущих нерешенных вопросов”. “Мы осознаем, что Россия и Украина всегда имели особенные, крепкие исторические, экономические и культурные связи, – говорится в документе. – Эти связи должны развиваться в духе добрососедских отношений, взаимного интереса, истинного партнерства и на базе территориальной целостности и суверенитета Украины”.

Сотрудничество Брюсселя с восточноевропейскими государствами – “также в интересах России”, считают они. По мнению Штайнмайера, Фабиуса и Сикорского, страны-партнеры ЕС нельзя ставить перед выбором – ЕС или Россия. Возможно взаимодействие с обеими сторонами, убеждены министры.