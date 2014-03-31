Тарута поддерживает предложение Яценюка о ликвидации облгосадминистраций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами, характеризуя предложения премьер-министра о ликвидации облгосадминистраций.

«В целом, если будем говорить о том, чтобы делать децентрализацию, передавать полномочия со стороны центральной власти на места, то, в принципе, основные полномочия должны быть в областных и местных исполкомах власти. Это нормальная ситуация, я абсолютно разделяю», - сказал Тарута. При этом он добавил: «Власть должна все-таки сконцентрироваться вокруг каждого человека, мы должны сделать такую власть, чтобы она дошла действительно до каждого человека. И если конкретно в поселке поселковый совет выделит тех депутатов, которые будут ответственны за лучшую жизнь их, то неважно, к какой партии они относятся. Важно, чтобы жизнь этих людей была лучше. То же самое должно быть и на уровне районов и городов».

Читайте такжеТарута пообещал за 2 месяца закрыть все нелегальные копанки в Донецкой области

Тарута отметил, что именно местное самоуправление должно быть направлено на лучшее благосостояние каждой территории. «Здесь же не рассматриваются вопросы какие-то национальные. Это вопросы качества жизни именно местной территории. Поэтому, какая партия будет (преобладающей в облисполкоме - УНИАН), это уже жители данной территории определят…. Более того, должна быть предусмотрена и ротация депутатов, которые не выполняют свои обязательства», - добавил Тарута. И еще раз подчеркнул, что не видит проблемы в том, что в местных органах власти будет преобладать та, или иная партия. «Будет ли партия «Свобода», или Партия регионов, какая разница? Я не вижу в этом проблемы. Это уже парламент должен быть более сбалансированным для того, чтобы отражать национальную политику, а не региональную», - сказал глава облгосадминистрации.